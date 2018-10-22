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Происшествия

За нападение с ножом на полицейского псковича лишили свободы на три года

22 октября 2018 года, 10:25

В Пскове мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 22 апреля 2017 года на территории одного из заводов в Пскове злоумышленник, в момент препровождения оперуполномоченным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении кражи, выхватил из сумки нож и приставил клинок к шее полицейского, потребовав его отпустить. В результате он причинил стражу порядка телесные повреждения в виде царапин и ран в области шеи и рук.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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