За нападение с ножом на полицейского псковича лишили свободы на три года

В Пскове мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 22 апреля 2017 года на территории одного из заводов в Пскове злоумышленник, в момент препровождения оперуполномоченным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении кражи, выхватил из сумки нож и приставил клинок к шее полицейского, потребовав его отпустить. В результате он причинил стражу порядка телесные повреждения в виде царапин и ран в области шеи и рук.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.