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Спорт

Псковский самбист завоевал первое место на соревнованиях в Санкт-Петербурге

22 октября 2018 года, 10:20

В Санкт-Петербурге состоялся VII традиционный турнир по самбо, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Доманина и его ученика, мастера спорта СССР, судьи международной категории Владимира Романенко среди юношей 2005-2006 годов рождения. Псков на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Мастер». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первое место в категории до 46 кг занял Владислав Гардиенко, 5-6 место в категории до 34 кг заняли Дмитрий Алексеев, Петр Сазонов, Дмитрий Чулков, в категории до 43 кг 5-6 место занял Игорь Кохан, 9-12 место заняли Никита Коробков (до 37 кг), Анатолий Алексеев (до 43 кг), Максим Матвеев (до 50 кг).

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