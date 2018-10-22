Псковский самбист завоевал первое место на соревнованиях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся VII традиционный турнир по самбо, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Доманина и его ученика, мастера спорта СССР, судьи международной категории Владимира Романенко среди юношей 2005-2006 годов рождения. Псков на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Мастер». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первое место в категории до 46 кг занял Владислав Гардиенко, 5-6 место в категории до 34 кг заняли Дмитрий Алексеев, Петр Сазонов, Дмитрий Чулков, в категории до 43 кг 5-6 место занял Игорь Кохан, 9-12 место заняли Никита Коробков (до 37 кг), Анатолий Алексеев (до 43 кг), Максим Матвеев (до 50 кг).