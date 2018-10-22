Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Юных талантов из Псковской области приглашают на конкурс «Ты супер!»

22 октября 2018 года, 09:16

Телекомпания НТВ объявляет кастинг третьего сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.

В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих телеканал НТВ берет на себя. Во время учебного года для школьников будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе, кроме этого на проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге проекта «Ты супер!», вам необходимо:

- Заполнить анкету.

- Снять видео с коротким представлением ребенка.

- Прикрепить к анкете видео с представлением и видео с записью исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно предоставлять видеозаписи, сделанные на конкурсах.

Подать заявку, приняв условия и ознакомившись с положением Международного телевизионного проекта «Ты супер!».

Заявки принимаются до 20.11.2018. С подробностями можно ознакомиться на странице конкурса на сайте НТВ или написать письмо на адрес: vorontsova-tv@mail.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
1 ноября 14:21

Искусство объединяет

Стала известна полная программа акции «Ночь искусств – 2018» в Псковской области

Культура
31 октября 09:24

Праздновать готовы

Международная Осенняя ганзейская комиссия утвердила единогласно программу Ганзейских дней в Пскове

Культура / Событие
29 октября 14:54

Попляшем, посмотрим, послушаем

Опубликована праздничная программа Дня народного единства для всех районов Псковской области