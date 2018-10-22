Юных талантов из Псковской области приглашают на конкурс «Ты супер!»

Телекомпания НТВ объявляет кастинг третьего сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.

В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих телеканал НТВ берет на себя. Во время учебного года для школьников будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе, кроме этого на проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге проекта «Ты супер!», вам необходимо:

- Заполнить анкету.

- Снять видео с коротким представлением ребенка.

- Прикрепить к анкете видео с представлением и видео с записью исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно предоставлять видеозаписи, сделанные на конкурсах.

Подать заявку, приняв условия и ознакомившись с положением Международного телевизионного проекта «Ты супер!».

Заявки принимаются до 20.11.2018. С подробностями можно ознакомиться на странице конкурса на сайте НТВ или написать письмо на адрес: vorontsova-tv@mail.ru.