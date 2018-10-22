За повторную «пьяную» езду в Стругокрасненском районе петербуржца привлекли к уголовной ответственности

В Стругокрасненком районе мужчина привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 26 июля мужчина, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Шевроле Круз», будучи подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, запустил двигатель и начал движение по деревне Щир Стругокрасненского района, где и был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Стругокрасненскому району.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортным средствами сроком на 2 года.