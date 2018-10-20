Новые машины скорой помощи получат 13 районных больниц

В Псковскую область будут поставлены еще 15 автомобилей скорой медицинской помощи.

Новые кареты скорой помощи предназначены для Бежаницкой, Гдовской, Великолукской, Невельской, Новосокольнической, Опочецкой, Островской, Печорской, Порховской, Псковской, Пушкиногорской, Себежской и Стругокрасненской больниц, а также для Псковской станции скорой медицинской помощи, сообщили в государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации.

Все автомобили отечественного производства: модели УАЗ, УАЗ «Патриот» и ГАЗель Next.

Спецтранспорт закуплен на средства федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства и в рамках президентской программы поддержки отечественного производителя. Общая стоимость их покупки и доставки в Псковскую область составляет более 38 млн рублей.

Отметим, что вопрос необходимости обновления регионального парка скорой помощи губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в Правительстве РФ. В начале сентября Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому для регионов России будут закуплены новые школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи. По словам главы региона, это позволит заменить сильно изношенную технику в районах и сохранить доступность оперативной медпомощи для жителей сельских территорий. В январе этого года Михаил Ведерников лично вручил главврачам межрайонных больниц ключи от 10 новых машин скорой помощи.