В эту субботу четыре участка псковских автодорог будут представлять особую опасность

Существует вероятность увеличения количества ДТП (до 0,4), в том числе с участием детей, а также затруднения в движении на автодорогах области. Такие данные на 20 октября представлены на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. В качестве источника указывается загруженность автотрасс, плохое состояние дорожного покрытия, ремонтные работы на дорогах, плохие метеоусловия (туман), нарушение ПДД).

Определены и находятся под контролем наиболее опасные участки автодорог по возникновению ДТП:

- Санкт - Петербург – граница с р. Беларусь (Р-23) 199-255 км; 263-307 км; 415-470 км (протяженность. -364 км; ширина 6,5-9,5 м; пропускная способность – 5000 авт./сут.);

- Москва – граница с Латвией (М-9) район 430-460 км; 513-517 км; 560-600 км (протяженность -198 км; ширина 7 - 10 м; пропускная способность - 5000 авт./сут.);

- Псков – граница с Эстонией (А-212) район 11-60 км (протяженность - 60 км; ширина – 7 м; пропускная способность - 5000 авт./сут.);

- Новгород - Псков (Р-56) район 20-68 км (протяженность -125 км; ширина 6-7 м; пропускная способность – 4000 авт./сут.).