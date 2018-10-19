Победитель конкурса на приватизацию «Псковавиа» предложил 55 млн рублей

По итогам конкурса по приватизации 75% акций минус одна акция уставного капитала ОАО «Псковавиа» победителем признано АО «Аэропорт Сиверский». Протокол об итогах конкурса подписан в четверг, 18 октября. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

В конкурсе приняли участие две компании: АО «Аэропорт Сиверский» и ООО «Евросиб Лахта». Согласно протоколу, победителем признан тот участник, который предложил наибольшую цену за приобретаемое имущество. Начальная цена пакета акций «Псковавиа» была установлена на основе экспертной оценки и составляла 49 млн рублей. АО «Аэропорт Сиверский» предложило на 6 млн рублей больше - 55 млн рублей - и выиграл конкурс, о чем получил экземпляр протокола.

В дальнейшем, согласно процедуре, с победителем конкурса должен быть подписан договор о купле-продаже имущества, после чего он может считаться собственником акций региональной авиакомпании.

ОАО «Псковавиа» — это международный аэропорт и авиакомпания, которая имеет сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и международных перевозок, аэропортовую деятельность, наземное обслуживание воздушных судов и авиационные работы. В настоящее время предприятие находится в непростой финансовой ситуации, летная деятельность приостановлена. Чтобы компания могла развиваться, было решено привлечь инвестора. Инициатива Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о продаже части акций «Псковавиа» нашла поддержку Президента РФ Владимира Путина.

В числе особых условий конкурса было сохранение рабочих мест, переподготовка и повышение квалификации работников предприятия и ограничения в изменении назначения объектов предприятия: аэровокзала, трансформаторной подстанции, складов авиатехимущества и ГСМ, авиатехбазы, транспортных воздушных судов и других.