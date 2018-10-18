Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Определился лидер интернет-голосования о дополнительном наименовании псковского аэропорта

18 октября 2018 года, 17:26

Имя княгини Ольги лидирует в интернет-голосовании о дополнительном наименовании аэропорта в Пскове. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом на круглом столе, посвященному конкурсу «Великие имена России», сообщил директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

В список для голосования, которое проводится в группе «Великие имена России. Псков», включены восемь персон: Александр Пушкин, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт, Василий Маргелов, Константин Рокоссовский, Николай II.

Свои голоса отдали 3 тысячи 400 человек. В результате на втором месте после княгини Ольги оказался князь Александр Невский, на третьем - князь Довмонт.

Александр Машкарин пояснил, что дополнительное наименование аэропорта не потребует дополнительных денег.

- Это лишь дань уважения тому или иному человеку, повод обратить внимание на состояние аэропорта. Наш город достоин нормальных ворот воздушной гавани, - добавил он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псков в проекте «Великие имена России»
Аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников.

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора