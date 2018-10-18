Определился лидер интернет-голосования о дополнительном наименовании псковского аэропорта

Имя княгини Ольги лидирует в интернет-голосовании о дополнительном наименовании аэропорта в Пскове. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом на круглом столе, посвященному конкурсу «Великие имена России», сообщил директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

В список для голосования, которое проводится в группе «Великие имена России. Псков», включены восемь персон: Александр Пушкин, княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт, Василий Маргелов, Константин Рокоссовский, Николай II.

Свои голоса отдали 3 тысячи 400 человек. В результате на втором месте после княгини Ольги оказался князь Александр Невский, на третьем - князь Довмонт.

Александр Машкарин пояснил, что дополнительное наименование аэропорта не потребует дополнительных денег.

- Это лишь дань уважения тому или иному человеку, повод обратить внимание на состояние аэропорта. Наш город достоин нормальных ворот воздушной гавани, - добавил он.