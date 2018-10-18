Псковичей могут получить профессию инспектора ГИБДД в Орловской области

Псковские полицейские оповещают учащихся выпускных классов школ, а также выпускных курсов колледжей и лиц призывного возраста о том, что Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова проводит подбор абитуриентов на 2019 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Обучение ведется по направлению подготовки «правоохранительная деятельность», специализация – «административная деятельность», узкая специализация – «сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения».

По вопросам поступления в данный вуз необходимо обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову по адресу: г.Псков ул.Инженерная д.4а, тел. 59-63-17.