Псковская область выполнила план по мелиорации сельскохозяйственных земель

Псковская область выполнила план по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на этот год — культуртехнические мероприятия прошли на площади в 10 тысяч га. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работа проводилась на территории восьми районов (Псковского, Палкинского, Островского, Пыталовского, Опочецкого, Новосокольнического, Великолукского и Себежского) с участием 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. «Культуртехническая мелиорация включала в себя уборку земель от кустарниковой и травянистой растительности, камней и пней, выравнивание контуров полей и другие виды работ. На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 75 млн рублей», — рассказали специалисты.

В планах на следующий год провести мелиорацию на землях сельхозназначения общей площадью 12 тысяч га. Объем финансирования составит 137,5 млн рублей.