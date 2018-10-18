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Общество

Псковская область выполнила план по мелиорации сельскохозяйственных земель

18 октября 2018 года, 15:42

Псковская область выполнила план по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на этот год — культуртехнические мероприятия прошли на площади в 10 тысяч га. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работа проводилась на территории восьми районов (Псковского, Палкинского, Островского, Пыталовского, Опочецкого, Новосокольнического, Великолукского и Себежского) с участием 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей региона. «Культуртехническая мелиорация включала в себя уборку земель от кустарниковой и травянистой растительности, камней и пней, выравнивание контуров полей и другие виды работ. На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 75 млн рублей», — рассказали специалисты.

В планах на следующий год провести мелиорацию на землях сельхозназначения общей площадью 12 тысяч га. Объем финансирования составит 137,5 млн рублей.

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