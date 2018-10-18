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Политика

Инвесторов приглашают на круглый стол о порядке выделения земельных участков

18 октября 2018 года, 12:54

Агентство инвестиционного развития Псковской области приглашает действующих и потенциальных инвесторов, представителей промышленных предприятий и бизнес-сообщества региона на круглый стол по теме: «Порядок выделения земельных участков для реализации инвестиционных проектов в Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие состоится во вторник, 30 октября, в конференц-зале отеля «Old Estate Hotel & Spa 4*», расположенного по адресу г. Псков, ул. Верхне-Береговая, д. 4.

К участию приглашены представители Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, Кадастровой палаты и ОЭЗ ППТ «Моглино», а также главы районов Псковской области.

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов в регионе, перевода земель или земельных участков из одной категории в другую, практика выделения земельных участков в районах Псковской области.

Начало мероприятия - в 10.00. Сбор гостей и приветственный кофе-брейк — с 9:30.

Организаторы мероприятия просят подтвердить участие по телефону 8 800 250 62 24 или письмом на электронную почту ev.smirnova@invest.pskov.ru.

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