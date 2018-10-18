Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Санкт-Петербурге может появиться туристический центр Псковской области

18 октября 2018 года, 12:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 октября находясь в служебной командировке в Санкт-Петербурге, встретился с врио губернатора северной столицы Александром Бегловым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поздравил Александра Беглова с назначением и поблагодарил за внимание и деятельную поддержку Псковской области на посту полпреда президента России в СЗФО.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили укрепление и развитие взаимодействия двух субъектов РФ. «Между Петербургом и Псковской областью есть соглашение о сотрудничестве, и сегодня мы еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении двустороннего взаимодействия. Среди перспективных направлений — продовольственная и промышленная сферы, транспортная доступность, совместные мероприятия в области культуры, охраны здоровья населения, и, конечно же, туризма. Мы сейчас активно прорабатываем вопрос создания в Петербурге визит-центра, где туристы могли бы получать всю необходимую информацию о нашем регионе, помощь в проработке турмаршрутов или даже приобрести готовый тур. Александр Дмитриевич высоко оценил идею и пообещал помочь с поиском подходящего помещения. Будем и дальше укреплять дружеские связи и развивать добрососедские отношения между нашими регионами», — прокомментировал итоги встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора