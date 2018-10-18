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Общество

В псковской поликлинике № 1 завершается ремонт по стандартам «Бережливой поликлиники»

18 октября 2018 года, 12:29

В подразделении Псковской городской поликлиники на ул. Кузнецкой, д. 19 (Поликлиника № 1) завершается ремонт 1-го этажа в соответствии со стандартами «Бережливой поликлиники». Как рассказала главный врач медицинского учреждения Галина Неваленная, ремонтные работы проводятся на собственные средства организации и затронули входную группу, регистратуру и доврачебно-прививочный кабинет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Медицинская помощь, которую мы оказываем, должна быть качественной, а пребывание пациента в поликлинике — комфортным. С учетом современных стандартов коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для маломобильных групп населения мы фактически перестроили первый этаж», — пояснила главврач.

Галина Неваленная сообщила, что в поликлинике № 1 будет реализована новая концепция обслуживания пациентов, так называемая «открытая регистратура». Пациент будет общаться с регистратором «глаза в глаза», сидя на стуле, «окна» будут разделять прозрачные перегородки. Для удобства администраторов и ускорения их работы каждое рабочее место будет оборудовано оргтехникой. Это избавит сотрудников регистратуры от бумажной работы и позволит сократить время ожидания пациента, ликвидировать необоснованные очереди в регистратуре.

Руководитель медучреждения также добавила, что на 1-ом этаже здания предусмотрены помещения для приема маломобильных групп населения, не имеющих возможности подняться на 2 и 3 этажи из-за отсутствия лифта в здании поликлиники. Предполагается, что врачи-специалисты будут спускаться для их обслуживания на 1-й этаж.

Кроме того, в настоящее время будущие регистраторы, процедурные медсестры и другие медработники проходят тренинги с психологом по бесконфликтному общению с пациентом. Также состоятся дополнительные занятия для специалистов поликлиники по работе в Медицинской информационной системе.

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