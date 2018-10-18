Великолукский подросток оказался подозреваемым в краже легкового автомобиля

В Великих Луках полицейские раскрыли автомобильную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, вечером 13 октября в городе на Ловати в переулке Некрасова путем пролома деревянной крыши гаража была совершена кража легковушки «ВАЗ-2106». Владелец машины обратился с заявлением о произошедшем в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в данном противоправном деянии. Это – молодой человек, 2004 года рождения. Несовершеннолетний дал признательные показания. Автомобиль обнаружен и возвращен владельцу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.