В дома Пушкиногорского района благодаря прокуратуре вернулась горячая вода

В Пушкиногорском районе прокурор добился восстановления горячего водоснабжения многоквартирных домов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ресурсоснабжающей организацией филиалом АО «Нева Энергия» Пушкиногорский жителям пос. Пушкинские Горы приостановлено предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению более чем на 1,5 месяца.

В этой связи прокурором района в адрес директора филиала АО «Нева Энергия» Пушкиногорский внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, подача горячего водоснабжения в жилой фонд пос. Пушкинские Горы возобновлена.