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Общество

Пять лет тюрьмы грозит псковичке за мошенничество в социальных сетях

18 октября 2018 года, 09:34

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, завладевшая денежными средствами пользователей социальных сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что с 1 августа по 27 сентября 2017 года женщина создала несколько страниц в интернете, разместив на них фотографии одежды и обуви, которыми в действительности не располагала. Вступая в переписку с пользователями сетей Instagram и «Одноклассники», желающими приобрести товар, она сообщала им заведомо ложные сведения относительно условий его продажи и доставки, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства. После поступления денег на расчетный счет она прекращала переписку с покупателями, распорядившись полученными от граждан средствами в общей сумме 108 тыс. 813 рублей по своему усмотрению.

За мошенничество женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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