В Псковской области идёт очередной отбор подрядчиков для капремонта домов

В Псковской области стартовал ежеквартальный предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам отбора будет составлен перечень подрядных организаций по всей стране, которые имеют право участвовать в электронных аукционах на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы капремонта. «Благодаря сформированному реестру к конкурсным процедурам будут допускаться только квалифицированные подрядные организации, которые подтвердили достаточные знания и опыт для выполнения тех или иных работ и имеют положительную репутацию», — разъясняют специалисты.

Подать заявку на участие в предварительном отборе можно до 2 ноября на специальной электронной площадке, созданной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок. Окончание срока рассмотрения заявок — 14 ноября.

Отметим, что предварительный отбор на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций ведется с 2016 года в соответствии с постановлением правительства РФ № 615.