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Происшествия

Почти 100 человек погибло в ДТП на псковских дорогах за прошедшие 9 месяцев

17 октября 2018 года, 17:05

За девять месяцев текущего года в ДТП на территории Псковской области погибло 93 человека. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на пресс-конференции, посвященной дорожной обстановке в Псковской области.

По его словам, в прошлом году было 86 ДТП со смертельным исходом.

Всего на территории области в этом году произошло 5 242 ДТП, из них 764 - с пострадавшими. Основные причины ДТП - нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. В основном, это нарушения правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям. Больше всего аварий произошло в период времени с 15 до 16 часов, меньше всего аварий в ночные часы – с часу до шести утра.

Также Юрий Шестаков отметил, что на 28% увеличилось количество ДТП с участием детей до 16 лет. В этом году было 104 таких ДТП, три ребенка в них погибли.

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