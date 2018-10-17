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Происшествия

Задержан безработный великолучанин, укравший у 54-летней женщины телефон

17 октября 2018 года, 16:34

В городе на Ловати задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в Великих Луках 31 июля из помещения общей кухни общежития по улице Сибирцева у 54-летней женщины неизвестный украл мобильный телефон. Потерпевшая обратилась за помощью к стражам порядка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался проживающий в этом общежитии безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин, 1985 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется следствие.

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