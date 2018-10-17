Жижицкий фельдшерско-акушерский пункт оснастили современным оборудованием

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова фельдшерско-акушерский пункт в дер. Жижица Куньинского района оснастили современным оборудованием. Медтехника на сумму порядка 150 тысяч рублей поступила 16 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Деньги пошли на закупку аппаратов для измерения глазного давления, проведения ЭКГ и экспресс-анализа мочи. Теперь в ФАПе есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи. Как рассказала фельдшер пункта Надежда Иванова, аппарат для измерения глазного давления в медпункте появился впервые. Его наличие значительно облегчит проведение диспансеризации населения. Остальное оборудование заменило устаревшие аналоги.

Отметим, что средства на приобретение оборудования были выделены из резервного фонда администрации региона по итогам обращения местных жителей в адрес губернатора региона Михаила Ведерникова. Медпункт в Жижице обслуживает 20 населенных пунктов Куньинского района в радиусе 50 км. Медпомощь получают порядка 1,7 тысяч человек.