«Лидеры России» опубликовали рейтинг активности региональных управленцев

Более 70 тысяч заявок на Конкурс «Лидеры России» поступило к утру 17 октября. По итогам опубликованного на официальном сайте Конкурса рейтинга активности лидирует Центральный Федеральный округ.

Статистика регистраций по федеральным округам: Центральный — 36,2% от общего количества заявок, Приволжский — 15,9%, Северо-Западный — 13%, Сибирский — 10%, Уральский — 9,6%, Южный — 8%, Дальневосточный — 3,8%, Северо-Кавказский —3%.