ПФР разъяснил механизм индексации пенсий пенсионерам, прекратившим работу

Опубликованы разъяснения в связи с участившимися обращениями жителей Псковской области по вопросам индексации пенсий пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

С февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсии с учетом индексации выплачиваются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Вместе с тем, выплата пенсии в новом размере производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке информации, полученной от работодателя.

Например, пенсионер уволится с работы в октябре 2018 года. В ноябре работодатель сдаст сведения в ПФР за октябрь и там будет указано, что данный гражданин еще считается работающим. Отчетность от работодателя с указанием, что пенсионер уже не работает, поступит в органы ПФР в декабре. Соответственно, в январе 2019 года будет принято решение о возобновлении индексации, и в феврале 2019 года пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за предыдущие три месяца – ноябрь, декабрь и январь.