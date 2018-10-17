За экстремистские материалы в Интернете псковичу грозит реальный срок

Житель Пскова, обвиняемый в возбуждение ненависти, вражды и унижении достоинства человека по признакам расы, национальности, грозит тюремный срок. Об этом «Псковской правде» сообщил старший советник юстиции Александр Григорьев.

Установлено, что в период времени 5 апреля 2017 года по 29 мая 2017 этот мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» для всеобщего обозрения аудио и видеозаписи, содержащие высказывания, обосновывающие или оправдывающие необходимость совершения противоправных насильственных действий в отношении лиц, выделяемых по признаку принадлежности к национальности и расе.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – 5 лет лишения свободы.