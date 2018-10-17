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Общество

Две польские левретки не прошли ветеринарный контроль в Печорском районе

17 октября 2018 года, 12:42

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино запрещен ввоз из Польши двух собак породы левретка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной запрета ввоза стало нарушение ветеринарных требований при ввозе собак на таможенную территорию ЕАЭС (или) их перемещении между государствами-членами, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317.

В ходе документального контроля груза инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили, что отметка компетентного органа Польши о проведении клинического осмотра животных в течение 5 дней перед отправкой отсутствует.

Инспекторами Управления оформлена декларация о возврате «живого груза», собаки вернулись на сопредельную территорию.

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