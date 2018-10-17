Имена политиков смогут присвоить аэропортам в российских городах

17 октября Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, которая выступила в качестве оператора общенационального конкурса «Великие имена России», объявил о принятии организаторами конкурса решения расширить список потенциальных кандидатов для присвоения имен крупным аэропортам России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Общественной палаты

Таким образом, общественности предоставлена возможность предлагать также и выдающиеся политические фигуры XX столетия.

В рамках начавшихся обсуждений в общественных палатах регионов-участников было высказано мнение об отсутствии необходимости установления рамок выдвижения кандидатов, поэтому организаторы конкурса приняли решение допустить имена всех великих деятелей России — включая политических деятелей последнего столетия, несмотря на неоднозначность отношения общества к событиям этого периода времени.

«Внутри оргкомитета была дискуссия, как быть с политиками ХХ века. Речь шла сначала о том, чтобы не рекомендовать выдвигать имена политических деятелей ушедшего столетия, — сказал глава ОП РФ Валерий Фадеев. — Была и другая точка зрения, что нечего бояться. Наконец было принято совместное решение не ограничивать предложения кандидатов, поскольку общественность посчитала, что нам следует расширить ранее предложенные рамки конкурса».

Секретарь ОП РФ подчеркнул, что опросы общественного мнения, которые проводил ВЦИОМ, показывают, что людей гораздо больше интересуют те герои, которые жили на их земле, в их городах, их знаменитые соотечественники. Значит, связь со своей малой родиной сильнее, чем политические баталии ушедшего века.

В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны.

Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.

Напомним, аэропорт Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтампта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 72-16-10.

После определения тройки имен-лидеров в каждом субъекте будет открыто онлайн и офлайн голосование. Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.

Вся информация о проекте будет опубликована на сайте проекта.