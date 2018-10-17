Сергея Грахова назначили и.о. председателя областного комитета по строительству и ЖКХ

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства ЖКХ Андрей Агапов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя ведомства стал Сергей Грахов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сергей Сергеевич Грахов 1982 года рождения, уроженец Одесской области.

В 2004 году окончил «Южно-Российский государственный технический университет» по специальности «Водоснабжение и водоотведение», инженер.

В 2016 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства работает 16 лет. Начинал трудовую деятельность слесарем-ремонтником и инженером-технологом в МУП «Водоканал» города Сочи. С 2007 по 2017 — инженер МУП «Муниципальный институт генплана», заместитель директора МБУ «Центр геоинформационных технологий» (Сочи).

С июня 2017 по август 2018 года возглавлял отдел градостроительного зонирования Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Женат, воспитывает троих детей.