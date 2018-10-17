Компания «Псковавиа» готова активно включиться в проект «Великие имена России»

Компания «Псковавиа» поддерживает инициативу о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян и готова активно подключиться к проекту и оказать его реализации всестороннюю поддержку, заявил заместитель генерального директора ОАО «Псковавиа» Алексей Сырорыбов, комментируя старт общероссийского проекта «Великие имена России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Замруководителя авиакомпании отметил, что традиция называть аэропорты в честь именитых соотечественников, внесших значимый вклад в развитие страны, — это общемировая практика.

«Крупнейшие аэропорты мира носят имена своих национальных героев — аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, аэропорт Леонардо да Винчи в Риме или аэропорт Индира Ганди в Дели. В России воздушных причалов, названных именами великих людей, — единицы. Но в наших силах исправить это и увековечить память, скажем, Александра Пушкина, княгини Ольги или Александра Невского в названиях наших аэропортов», — пояснил Алексей Сырорыбов.

Замгендиректора «Псковавиа» также отметил, что участие в проекте псковского международного аэропорта поможет приобрести объекту запоминающееся имя, стать уникальным и узнаваемым, получить новое культурное наполнение и даже свой фирменный стиль.

«Образ победившего в народном голосовании персонажа может быть использован в оформлении здания аэровокзала, стать частью постоянных или временных инсталляций, выставок, логотипа и многого другого», — выразил он свое мнение.

Напомним, аэропорт Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтампта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 72-16-10.

После определения тройки имен-лидеров в каждом субъекте будет открыто онлайн и офлайн голосование. Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.

Вся информация о проекте будет опубликована на сайте проекта.