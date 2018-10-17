В ближайщую пятницу Булынинская средняя школа отметит 100-летний юбилей

Одно из старейших учебных заведений Великолукского района — Булынинская средняя школа— отметит 100-летний юбилей 19 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В системе образования Великолукского района Булынинская школа занимает одно из ведущих мест, отметили в муниципальном Управлении образования. Она отличается выстроенной воспитательной работой и эффективной системой дополнительного образования.

В настоящее время в школе работают 12 творческих объединений духовно-нравственной, краеведческой, спортивно-оздоровительной, культурно-просветительской и технической направленности.

Здесь учится 141 школьник, еще 20 малышей занимаются в дошкольной группе, работают 20 учителей и воспитателей.

Ученики Булынинской школы неоднократно становились лауреатами и призерами региональных, всероссийских и международных конкурсов.

С 2015 года образовательное учреждение имеет структурное подразделение — Кировскую школу в дер. Плаксино, где учатся 64 ученика и работают 11 учителей.