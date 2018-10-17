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Общество

Валентина Миляева: Спасибо людям в белых халатах, оказавшим мне великую помощь

17 октября 2018 года, 10:40

«С уважением и великой благодарностью говорю спасибо людям в белых халатах, оказавшим мне великую помощь, проявивших уважение и сострадание к моим бедам. Они помогали мне с 17 сентября по 10 октября. Моя благодарность начмеду областной больницы Солдатову Владимиру Михайловичу, заведующей поликлиникой Тепляковой Ольге Александровне, гастроэнтерологу Фёдоровой Юлии Юрьевне, эндокринологу Ильяшенко Елене Анатольевне. Всем работникам кабинета компьютерной томографии. Врачу- кардиологу Куцевич Елене Игоревне, с первого приема лекарств просто оживили меня.

До того как я попала в областную поликлинику, со мною мучились в Опочке фельдшер скорой помощи Васильева Елена Яновна, Фёдорова Катя (отчества ее еще не знаю). Умело, спокойно корректировали мои действия. И все же я оказалась в стационаре невротерапевтического отделения Опочецкой межрайонной больницы. Весь коллектив отделения во главе с заведующей Литьяковой Верой Александровной внимателен, заботлив. Лечащий врач — Алла Владимировна Лысенко.

Всем спасибо за их лечение, доброе отношение к больным, нежные ручки сестричек!»


Миляева Валентина Владимировна, Опочка

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Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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