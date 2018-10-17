Валентина Миляева: Спасибо людям в белых халатах, оказавшим мне великую помощь

«С уважением и великой благодарностью говорю спасибо людям в белых халатах, оказавшим мне великую помощь, проявивших уважение и сострадание к моим бедам. Они помогали мне с 17 сентября по 10 октября. Моя благодарность начмеду областной больницы Солдатову Владимиру Михайловичу, заведующей поликлиникой Тепляковой Ольге Александровне, гастроэнтерологу Фёдоровой Юлии Юрьевне, эндокринологу Ильяшенко Елене Анатольевне. Всем работникам кабинета компьютерной томографии. Врачу- кардиологу Куцевич Елене Игоревне, с первого приема лекарств просто оживили меня.

До того как я попала в областную поликлинику, со мною мучились в Опочке фельдшер скорой помощи Васильева Елена Яновна, Фёдорова Катя (отчества ее еще не знаю). Умело, спокойно корректировали мои действия. И все же я оказалась в стационаре невротерапевтического отделения Опочецкой межрайонной больницы. Весь коллектив отделения во главе с заведующей Литьяковой Верой Александровной внимателен, заботлив. Лечащий врач — Алла Владимировна Лысенко.

Всем спасибо за их лечение, доброе отношение к больным, нежные ручки сестричек!»





Миляева Валентина Владимировна, Опочка