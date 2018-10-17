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Общество

Сергей Юрков стал самым народным участковым Псковской области в 2018 году

17 октября 2018 года, 10:20

Завершился третий этап конкурса «Народный участковый – 2018», по результатам которого на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции из Себежского района Сергей Юрков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, за него проголосовали более 400 земляков.

Проект «Народный участковый» – пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

В ноябре текущего года пройдет Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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