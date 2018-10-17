Сергей Юрков стал самым народным участковым Псковской области в 2018 году

Завершился третий этап конкурса «Народный участковый – 2018», по результатам которого на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области наибольшее количество голосов набрал участковый уполномоченный полиции из Себежского района Сергей Юрков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, за него проголосовали более 400 земляков.

В ноябре текущего года пройдет Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.