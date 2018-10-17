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Общество

«Псковпассажиравтотранс» выяснил, сколько людей уступают место в городских автобусах

17 октября 2018 года, 10:15

57% псковичей всегда уступают место пассажирам с детьми, инвалидам и пожилым людям. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в группе ГППО «Псковпассажиравтотранс» во ВКонтакте. Опрос проводился анонимно с июня по октябрь, в голосовании участвовали 232 чело-века. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

На вопрос «В каких случаях вы уступаете место пассажирам с детьми, инвалидам и пожилым лю-дям» «Да, всегда» ответили 57,76 % участников опроса (134 голоса).

Второй по популярности ответ «Езжу в автобусах только стоя» - 19,4 % (45 голосов).

8.62 % опрошенных (20 голосов) признались, что уступают место «только если есть настроение».

По 2.59 % (6 голосов) уступают место, только если собираюсь скоро выходить или «только если попросят».

Никогда не уступят место 4.74 % (11 голосов). Другой вариант выбрали 4.31 % (10 голосов).

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