Псков встретит международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» (ПРОГРАММА)

Традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», организатором которого является Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, пройдет в Пскове 26 и 27 октября. В фестивале примут участие фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Молдовы. Специалистами Центра ведется подготовка к предстоящим мероприятиям фольклорного фестиваля «Золотые родники», формируется концертная программа, определяются творческие коллективы – участники гала-концерта.