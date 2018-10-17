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Культура

Псков встретит международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» (ПРОГРАММА)

17 октября 2018 года, 09:39

Традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», организатором которого является Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, пройдет в Пскове 26 и 27 октября. В фестивале примут участие фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Молдовы. Специалистами Центра ведется подготовка к предстоящим мероприятиям фольклорного фестиваля «Золотые родники», формируется концертная программа, определяются творческие коллективы – участники гала-концерта.

ПРОГРАММА

26 октября, 11.00 (камерный зал Псковского областного центра народного творчества, Некрасова, 10) Круглый стол по теме «Зимние календарные праздники» в рамках культурно-этнографической акции «Сохраним для псковичей народные традиции». Специалисты по традиционной народной культуре из разных районов Псковской области познакомят коллег со своими исследованиями.

26 октября, 19.00 (камерный зал Псковского областного центра народного творчества, Некрасова, 10) Молодежная вечёрка «Льняные посиделки»

27 октября,15.00 (Городской культурный центр, пл. Победы,1) Мастер-классы по декоративно прикладному искусству «Умелые руки»

27 октября,16.00 (Городской культурный центр, пл. Победы,1) «От сердца к сердцу» — гала-концерт с участием творческих коллективов Эстонии, Латвии, Беларуси, Молдовы, Ленинградской, Тверской и Псковской областей в рамках международного фольклорного фестиваля «Золотые родники».

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