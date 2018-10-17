Псковские шахматисты взяли награды Международного турнира «Латгальская осень – 2018»

С 10 по 14 октября в городе Даугавпилс (Латвия) прошел юбилейный XV международный шахматный фестиваль , в котором приняло участие более 70 шахматистов из Латвии, России, Литвы и Белоруссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организатор фестиваля - Даугавпилский шахматный клуб и Федерация шахмат Псковской области являются давними партнёрами, содействующие проведению различных соревнований с участием латвийских и псковских шахматистов как в Латвии, так и в Псковской области.

Псковскую область от региональной шахматной Федерации представляла делегация шахматистов из Пскова и Пыталова. В турнире «А» принимали участие Наталья Агафонцева и Валерия Малышева. В турнире «В» Псковскую область представили Алексей Захаров, Алексей Баранов, Вадим Климанов, Кирилл Байбарацкий.

В турнире «С» выступили Кристина Стельмашонок и Владимир Трифонов. По итогам упорной борьбы псковичи завоевали три награды турнира. В турнире «С» первое место в возрастной категории среди девочек до 10 лет заняла Кристина Стельмашонок. В турнире «В» третье место в абсолютном зачете занял Алексей Захаров, а в возрастной категории до 13 лет третье место завоевал Вадим Климанов. В турнире «А» среди взрослых шахматистов юниорка Валерия Малышева вошла в десятку сильнейших, набрав 4 очка из 9 возможных и завоевав 8 место. На 9 месте финишировала известный детский тренер Пскова Наталья Агафонцева.

На торжественной церемонии награды юным псковичам вручали руководитель Даугавпилского шахматного клуба Станислав Кривых и главный судья соревнований, международный арбитр Альберт Циминьш.