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Общество

Александр Гизбрехт отделался штрафом за превышение должностных полномочий

17 октября 2018 года, 09:36

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта с назначением ему судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Применение данной меры уголовно-правового характера обусловлено раскаянием виновного в совершении противоправной деятельности, а также полным возмещением им на досудебной стадии уголовного судопроизводства причиненного вреда, общий размер которого составил более 5,1 млн рублей.    

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