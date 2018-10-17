Александр Гизбрехт отделался штрафом за превышение должностных полномочий

Прекращено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта с назначением ему судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Применение данной меры уголовно-правового характера обусловлено раскаянием виновного в совершении противоправной деятельности, а также полным возмещением им на досудебной стадии уголовного судопроизводства причиненного вреда, общий размер которого составил более 5,1 млн рублей.