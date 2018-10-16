Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ

Андрей Агапов покидает пост руководителя Государственного комитета Псковской области по строительству и ЖКХ. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам Андрея Агапова, он оставляет должность по собственному желанию в связи с тем, что рассматривает возможность перехода на другую работу.

Андрей Агапов родился в 1982 году в Пскове.

В 2002 году окончил ГОУ «Псковский колледж строительства и экономики» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация – техник с дополнительной подготовкой в области проектирования и строительства зданий и сооружений в малом и среднем бизнесе.

В 2006 году окончил ГОУ высшего профессионального образования «Псковский государственный политехнический институт» по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер.

В 2012 году окончил ФГБОУ высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – менеджер.

С 2000 по 2006 год - инженер по ремонту, начальник ремонтной службы в административно-хозяйственном отделе ГУЗ «Псковская областная больница».

С 2006 по 2013 год - главный специалист, консультант инспекции государственного строительного и жилищного надзора Государственного комитета Псковской области по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора.

С 2013 года - заместитель председателя – начальник отдела подготовки и прохождения отопительного сезона и инфраструктуры ЖКХ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С апреля 2016 года - и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

С июня 2017 года - председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Женат, воспитывает двух дочерей.