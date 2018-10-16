Демонстрационный парк на крепостном валу откроется в Острове 18 октября

Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове откроется 18 октября. Это проект общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере более 4 млн рублей по направлению по сохранению исторической памяти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На ней обустроены прогулочные дорожки, установлены скамейки для отдыха, фонари перед входом в здание исторического отдела островского музея, и ограда, опоясавшая территорию демонстрационного парка.

Также здесь открывается открыточный вид на Спасо-Казанский Симанский монастырь, храм Николая Чудотворца и единственные транспортные цепные мосты середины 19 века, сохранившиеся в России. «Изюминкой» парка является клумба в виде макета островской крепости 14–16 веков. «Несмотря на то, что пока официально этот объект не открыт, уже сейчас в нем много посетителей. Это и туристы, и сами местные жители», — рассказала автор и руководитель проекта Наталья Суббота.