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Общество

Демонстрационный парк на крепостном валу откроется в Острове 18 октября

16 октября 2018 года, 17:08

Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове откроется 18 октября. Это проект общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда», который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере более 4 млн рублей по направлению по сохранению исторической памяти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На эти средства была расчищена заброшенная и заросшая кустарником территория бывшей крепости на островке между двумя рукавами реки Великой.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
На ней обустроены прогулочные дорожки, установлены скамейки для отдыха, фонари перед входом в здание исторического отдела островского музея, и ограда, опоясавшая территорию демонстрационного парка.

Теперь гости могут видеть сохранившиеся фрагменты исторического памятника.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Также здесь открывается открыточный вид на Спасо-Казанский Симанский монастырь, храм Николая Чудотворца и единственные транспортные цепные мосты середины 19 века, сохранившиеся в России. «Изюминкой» парка является клумба в виде макета островской крепости 14–16 веков.

«Несмотря на то, что пока официально этот объект не открыт, уже сейчас в нем много посетителей. Это и туристы, и сами местные жители», — рассказала автор и руководитель проекта Наталья Суббота.

Напомним, что в средневековье Остров был пограничным форпостом на юге Псковской республики. Островская каменная крепость являлась крупнейшим военно-оборонительным сооружением Древней Руси и не раз первой встречала нападение воинственных соседей. Она была построена на месте деревянной в 14 веке. Имела пять башен и захаб. В 1542 году внутри крепости был построен храм в честь святого Николая.

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