Первый номер молодежного журнала «FORUM» вышел в Псковской области

- В первом номере мы постарались собрать самые яркие, масштабные и креативные проекты спортивной направленности. Возможно, о них не так часто слышит молодежь, но они точно заслуживают внимания. Таким образом, в первом номере вместе с активистами Streetbasket Pskov мы выясняли, как развивается баскетбол в регионе и какие перспективы ждут спортсменов. С активистами BMX мы пытались понять, чем альтернативный спорт увлекает молодежь и с какими трудностями сталкиваются представители этого направления.

Особое внимание мы уделяем визиту в Псков профессора Оксфордского университета и новым методам правосознания молодежи.

Эксклюзивом номера по праву можно считать интервью со знаменитым тайским боксером Артемом Левиным, он же стал лицом обложки первого номера.

И в завершение, мы подготовили интервью с известным спортсменом и общественником Александром Воронковым, с которым обсудили реалии жизни Псковской молодежи, - рассказал главный редактор журнала Александр Андреев.

Напомним, молодежный журнал «FORUM» – это региональное независимое СМИ Псковской области.