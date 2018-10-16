Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России» и рассказала, как сама участвовала в подобном американо-советском проекте и жила в семье сенатора. Об этом пишет ТАСС.

- Я приняла решение стать наставником. Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста, - сказала Матвиенко журналистам во вторник, добавив, что ей очень хочется поделиться с молодыми перспективными людьми накопленным опытом работы во власти.

- Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими, - добавила она.

Спикер Совфеда рассказала, что внимательно следила за конкурсом и что считает его одним из самых удачных проектов, «который открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал».

- Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе, - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что проект оказывает государственную поддержку креативным, думающим, умным, образованным управленцам нового поколения, которые должны обеспечить прорыв в развитии страны.

Матвиенко рассказала, что в 1970-х годах она была участником американо-советского проекта «Молодые политические лидеры».

- Я в течение нескольких лет регулярно ездила в США, где в течение месяца жила в семьях. Там очень многому нас научили. Научили тому, как живет другое общество, что такое малый и средний бизнес, и как государство им оказывает поддержку, - вспомнила сенатор.

Она также рассказала, что участников проекта учили выступать как перед большими, так и перед малыми аудиториями и отвечать в том числе на «самые нелицеприятные вопросы».

- Мы жили в семьях сенаторов, мы общались с американским истеблишментом. Мне это очень многое дало. Я благодарна тому периоду. И до сих пор у меня остались друзья в США, с которыми тогда довелось общаться, - сказала спикер Совфеда, подчеркнув, что понимает, насколько важна помощь и поддержка лидерам в их стремлении стать востребованными.

Она сообщила, что прошла и советскую школу подготовки кадров, заметив, что в Советском Союзе была выстроена система подбора, обучения, переподготовки и продвижения кадров.

- Для перспективных людей создавались условия для карьерного роста. Да, там, может быть, было больше бюрократии, больше еще чего-то, но все равно это была система, - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Напомним, аэропорт Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтампта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 72-16-10.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.