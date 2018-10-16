Псковские танцоры участвуют в X Международном фестивале им. Махмуда Эсамбаева в Грозном

В Чеченской Республике с 15 по 18 октября проходит X Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного центра народного творчества, конкурс проходит уже десятый год подряд и за это время сумел завоевать престиж во всем мире.

Все хореографические композиции, представленные на конкурс, должны соответствовать художественно-эстетическим критериям танцев, которые были в репертуаре народного артиста СССР Махмуд Эсамбаев. Это могут быть народно-сценические танцы народов России и мира, современные танцы с ярко выраженной образностью и смысловой нагрузкой. Конкурс проходит в два тура, в рамках которых участники представляют разные танцы, по одному в каждом из туров. Для участия в фестивале съехались молодые танцоры из разных уголков мира.

Псковскую область на конкурсе представляют: Народный самодеятельный коллектив — театр танца «Русские узоры» (г. Псков) и солист Народного самодеятельного коллектива «Рассыпуха» (г. Себеж) Сергей Изотов. Делегацию возглавляет заместитель директора Псковского областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ — Чечельницкая Лидия Александровна.