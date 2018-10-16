Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Псковские танцоры участвуют в X Международном фестивале им. Махмуда Эсамбаева в Грозном

16 октября 2018 года, 16:05

В Чеченской Республике с 15 по 18 октября проходит X Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного центра народного творчества, конкурс проходит уже десятый год подряд и за это время сумел завоевать престиж во всем мире. 

Все хореографические композиции, представленные на конкурс, должны соответствовать художественно-эстетическим критериям танцев, которые были в репертуаре народного артиста СССР Махмуд Эсамбаев. Это могут быть народно-сценические танцы народов России и мира, современные танцы с ярко выраженной образностью и смысловой нагрузкой. Конкурс проходит в два тура, в рамках которых участники представляют разные танцы, по одному в каждом из туров. Для участия в фестивале съехались молодые танцоры из разных уголков мира.

Псковскую область на конкурсе представляют: Народный самодеятельный коллектив — театр танца «Русские узоры» (г. Псков) и солист Народного самодеятельного коллектива «Рассыпуха» (г. Себеж) Сергей Изотов. Делегацию возглавляет заместитель директора Псковского областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры РФ — Чечельницкая Лидия Александровна.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
1 ноября 14:21

Искусство объединяет

Стала известна полная программа акции «Ночь искусств – 2018» в Псковской области

Культура
31 октября 09:24

Праздновать готовы

Международная Осенняя ганзейская комиссия утвердила единогласно программу Ганзейских дней в Пскове

Культура / Событие
29 октября 14:54

Попляшем, посмотрим, послушаем

Опубликована праздничная программа Дня народного единства для всех районов Псковской области