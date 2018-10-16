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Общество

В городе на Ловати состоится первый слет местного отделения юнармии

16 октября 2018 года, 15:09

Первый слет великолукского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоится в четверг, 18 октября. Мероприятие пройдет в Доме культуры им. Ленина, в нем примут участие 140 юнармейцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ходе торжественного собрания планируется утвердить отчет о работе местного отделения в 2017 году, состав штаба отделения из числа представителей общественных организаций и кандидатуру начальника штаба.

Завершится слет церемонией посвящения в юнармейцы. Новыми участниками движения станут 17 учащихся кадетской школы.

В Великих Луках юнармейское движение зародилось 16 февраля 2017 года. С тех пор его члены являются постоянными участниками различных городских и районных военно-патриотических мероприятий.

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