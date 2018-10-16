В Пскове перекроют движение автотранспорта по улице Льва Толстого

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях с 16 по 26 октября закрывается движение автотранспорта по улице Льва Толстого на участке от улицы Металлистов до Иркутского переулка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация просит учесть данную информацию при планировании ваших поездок и выборе путей объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения выполнять требования дорожных знаков.