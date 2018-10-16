Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове перекроют движение автотранспорта по улице Льва Толстого

16 октября 2018 года, 14:55

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях с 16 по 26 октября закрывается движение автотранспорта по улице Льва Толстого на участке от улицы Металлистов до Иркутского переулка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация просит учесть данную информацию при планировании ваших поездок и выборе путей объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения выполнять требования дорожных знаков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора