Андрей Царев поддержал идею назвать псковский аэропорт именем княгини Ольги

Член Общественной палаты Псковской области, исполнительный директор Фонда развития региона Андрей Царев поддержал идею назвать псковский аэропорт именем святой равноапостольной княгини Ольги. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам Андрея Царева, проект «Великие имена России» заслуживает внимания общественности, и важно, чтобы имена знаменитых людей, которыми славятся конкретные регионы и города, были закреплены через наименования аэропортов.

Напомним, аэропорт Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области. Офис располагается в здании Главпочтампта на Октябрьской площади Пскова и работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 72-16-10.

После определения тройки имен-лидеров в каждом субъекте будет открыто онлайн и офлайн голосование. Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество.

Вся информация о проекте будет опубликована на сайте великиеимена.рф.