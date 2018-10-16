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Общество

Госавтоинспекторы проверяют техническую исправность псковских автобусов

16 октября 2018 года, 11:52

С 8 по 18 октября на территории областного центра проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус», направленная на предупреждение аварийности на автомобильном транспорте, выявление и пресечение фактов нарушений ПДД. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Особое внимание будет обращено на соблюдение основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности, а также лицензионных требований и условий, выявление незаконного осуществления предпринимательской деятельности и иных противоправных действий, сопряженных с угрозой безопасности дорожного движения. Проверяющие выяснят, как осуществляется контроль за конструкцией и техническим состоянием автобусов.

В ходе операции будут проверяться организация допуска водителей к пассажирским перевозкам, в том числе наличие прав управления транспортными средствами соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и определенном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха.

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