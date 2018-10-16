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Культура

«Звонкие сердца» впервые выступят на производственном предприятии слепых «Нива»

16 октября 2018 года, 11:11

Особые участники проекта «Команды-2018» «Звонкие сердца» впервые выступят на сцене. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Незрячие дети в возрасте от пяти до семи лет примут участие в осенней концертной программе Псковской областной организации Всероссийского общества слепых. Праздничный вечер состоится на производственном предприятии слепых «Нива» в среду, 17 октября. Дети исполнят песню «Осенние краски».

«Звонкие сердца» сотрудничают с обществом слепых в проведении досуговых мероприятий по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с председателем областной организации Владимиром Прокудиным. В рамках проекта незрячие и слабовидящие дети обучаются музыке. Это помогает им формировать пространственное представление, моторную координацию, речевую функцию и способствует реабилитации и социализации личности.

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