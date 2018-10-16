Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские полицейские отличились в творческом конкурсе «Непокоренные»

16 октября 2018 года, 10:36

В Пскове прошел квалификационный конкурс-фестиваль «Непокоренные», посвященный героям Отечества. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, состоялся он в рамках открытого международного телепроекта «Таланты России», поддержанного Министерством культуры России. Конкурсное жюри побывало на выездных заседаниях в целом ряде регионов страны. В псковском Доме офицеров перед его членами свое мастерство продемонстрировали более пятидесяти местных коллективов и исполнителей.

Авторитетное жюри особо отметило выступления участников творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области – специалиста Культурного центра УМВД Анатолия Орлова, инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанта полиции Андрея Максимова, старшего следователя Следственной части Следственного управления УМВД майора юстиции Екатерины Наумовой. Они удостоены Дипломов первой и второй степени в номинации «эстрадный вокал». Лауреатом конкурса в номинации «художественное чтение» стал также заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД Владимир Иванов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора