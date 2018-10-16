Псковские полицейские отличились в творческом конкурсе «Непокоренные»

В Пскове прошел квалификационный конкурс-фестиваль «Непокоренные», посвященный героям Отечества. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, состоялся он в рамках открытого международного телепроекта «Таланты России», поддержанного Министерством культуры России. Конкурсное жюри побывало на выездных заседаниях в целом ряде регионов страны. В псковском Доме офицеров перед его членами свое мастерство продемонстрировали более пятидесяти местных коллективов и исполнителей.

Авторитетное жюри особо отметило выступления участников творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области – специалиста Культурного центра УМВД Анатолия Орлова, инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанта полиции Андрея Максимова, старшего следователя Следственной части Следственного управления УМВД майора юстиции Екатерины Наумовой. Они удостоены Дипломов первой и второй степени в номинации «эстрадный вокал». Лауреатом конкурса в номинации «художественное чтение» стал также заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД Владимир Иванов.