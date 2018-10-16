Николай Козловский лично контролирует строительство великолукского велоцентра

Глава города Великие Луки Николай Козловский осмотрел ход работ по строительству велоцентра. Вместе с курирующими заместителями главы администрации, генеральным подрядчиком и субподрядчиком он прошел по строящимся трассам.

Масштаб работ, без преувеличения, впечатляет: на велодорожке общей протяженностью более 5 км предусмотрены многочисленные повороты, перепады высот, подъемы в гору, крутые спуски. И все это — среди сосен и елей, в экологически чистом и красивейшем месте. Без сомнения, здесь будет интересно тренироваться не только велосипедистам, но и лыжникам. Тем более что трассу осветят: уже сейчас идет прокладка кабеля и установка опор под фонари.