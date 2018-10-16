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Спорт

Николай Козловский лично контролирует строительство великолукского велоцентра

16 октября 2018 года, 10:56

Глава города Великие Луки Николай Козловский осмотрел ход работ по строительству велоцентра. Вместе с курирующими заместителями главы администрации, генеральным подрядчиком и субподрядчиком он прошел по строящимся трассам.

Масштаб работ, без преувеличения, впечатляет: на велодорожке общей протяженностью более 5 км предусмотрены многочисленные повороты, перепады высот, подъемы в гору, крутые спуски. И все это — среди сосен и елей, в экологически чистом и красивейшем месте. Без сомнения, здесь будет интересно тренироваться не только велосипедистам, но и лыжникам. Тем более что трассу осветят: уже сейчас идет прокладка кабеля и установка опор под фонари.

Пока велотрассу можно посещать только в сапогах.
Фото предоставлено пресс-службой главы Великих Лук
Но, чтобы эта красивая картинка стала реальностью, необходима активная и интенсивная работа, что и отметил Николай Козловский. Разговор с подрядчиками получился серьезный: сейчас налицо отставание от графика, которого быть не должно, подчеркнул глава города. «Людей и техники на объекте явно не хватает, нужна помощь — говорите, — обратился Николай Козловский к подрядчику. — Вы должны каждый день продвигаться на 300 метров, тогда отставания не будет».

Кроме того, глава города отметил, что генподрядчик должен работать в тесном контакте с субподрядчиком: один ставит винтовые сваи под световые опоры, другой двигается следом и выполняет необходимые работы. От администрации города Николай Козловский потребовал контролировать эту работу и оказывать все возможное содействие в решении проблемных вопросов. 

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