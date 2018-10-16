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Спорт

Сборная ПсковГУ дебютировала на X Всероссийском фестивале студенческого спорта в Коломне

16 октября 2018 года, 10:05

Сборная Псковского государственного университета приняла участие в X Всероссийском фестивале студенческого спорта в Коломне.

Приехали команды 28 регионов, 700 студентов.

В течение шести дней студенты участвовали в соревнованиях по конькобежному спорту, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, баскетболу, самбо и плаванию. Кроме того, команды приняли участие в тематической спортивной викторине, преодолели полосу препятствий и прошли испытания в рамках многоборья ГТО.

Анастасия Васильева, студентка 1 курса финансово-экономического факультета ПсковГУ, заняла 3-е место в соревнованиях по самбо в весовой категории 56 кг.

В конькобежном спорте команда ПсковГУ успешно выступила в командной гонке, заняв 4-е место. На дистанции 500 метров 3-е место занял Артём Семушин, студент 2-го курса факультета вычислительной техники и электроэнергетики.

Дебютировав на фестивале, команда ПсковГУ заняла 17-е командное место. 

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