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Спорт

Сегодня и завтра детские дворовые команды по футболу проведут товарищеские матчи

16 октября 2018 года, 09:31

16 и 17 октября в преддверии Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Осень – 2018» в Пскове пройдут предварительные товарищеские матчи среди детских дворовых команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется, что на поле выйдут 11 футбольных составов в возрастных группах от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Все они — воспитанники Лиги дворового футбола Псковской области.

Насладиться игрой и поболеть за юных спортсменов может любой желающий. 16 октября матчи пройдут на спортивной площадке школы № 8 (ул. Западная, дом 5). На следующий день футболисты выйдут на поле спортплощадки лицея № 4 (ул. Пароменская, дом 9). Начало товарищеских игр в 17.00.

Все участники получат грамоты от Всероссийской общественной организации «Российский спортивный союз молодежи».

Напомним, Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора проходит в рамках проекта «Команда 2018». 

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