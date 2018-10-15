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Происшествия

Идёт поиск свидетелей ДТП на улице Советская, в котором пострадала девушка

15 октября 2018 года, 17:57

Дорожные полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 3 октября около 17.30 часов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В этот день у дома №9 на улице Советской произошла авария, где неизвестный водитель (предположительно - женщина) на неустановленном автомобиле (предположительно – «Сузуки Свифт» темного цвета с правым рулем) наехала на пешехода, после чего скрылся. Пострадавшая – девушка, 1998 года рождения - самостоятельно обратилась в травмпункт.

Если вы стали очевидцами произошедшего или владеете какой-либо информацией о данном ДТП - обратитесь по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02. Ваше сообщение может помочь следствию.        

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