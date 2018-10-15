Автогородок появился в Стремуткинской средней школе Псковского района

В Стремуткинской средней общеобразовательной школе Псковского района открылся автогородок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Автогородок представляет собой модель проезжей части, где ребята будут учиться правильному и безопасному поведению на дорогах. Для его создания специально была расчищена и заасфальтирована площадка размером 40 на 40 метров. Сотрудники госавтоинспекции при поддержке Управления автомобильных дорог Псковской области нанесли дорожную разметку.

Для проведения учебных мероприятий на площадку будут выноситься мобильные дорожные знаки, электронные табло и светофоры, которые школа ранее получила в подарок за успешное участие в областных мероприятиях.

Правила дорожного движения и безопасное поведение на дорогах в автогородке будут изучать ребята разных возрастов: от воспитанников детского сада до старшеклассников. Также им смогут пользоваться и другие образовательные учреждения региона.

В планах руководства школы на следующий год — установка уличных тренажеров и игровой зоны для детей. «Мы хотим, чтобы наша площадка была многофункциональной», — отметила директор школы Майя Трофимова.

Добавим, что автогородок появился благодаря совместным усилиям администраций Псковского района и Ядровской волости, школы и ООО «ПсковАгроИнвест».